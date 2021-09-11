選委會選舉｜廉署接5宗投訴包括煽惑他人投白票

新一屆「選委會界別分組選舉」將於本周日(19日)舉行，以落實「愛國者治港」。廉政公署稱，截至本月5日，共接獲5宗投訴，其中4宗屬可追查投訴，包括懷疑涉及在選舉期間藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票，以及發布關於候選人的虛假或具誤導性陳述等指控。

《選舉(舞弊及非法行為)條例》經修訂後，新增一項罪行，任何人在選舉期間，藉公開活動包括任何行徑，例如動作、姿勢及手勢、穿戴或展示衣服等，煽惑另一人不投票或投俗稱「白票」的無效票，即屬非法行為，可判處罰款 20 萬元及監禁 3 年。

特別留意網上討論區 或要求社交網刪帖

廉政公署廉潔選舉事務統籌趙汝達補充，由於加入新增罪行，廉署會在選舉期間特別留意網上討論區，如有需要會採取預防及介入措施，主動調查是否涉及違法行為，廉署亦可要求社交媒體或網站刪除涉嫌違法文章。

趙汝達又特別提醒較易觸犯條例的3個事項，包括發布候選人資訊、選舉開支代理人及選舉廣告。他指，過往相當多個案都是欠交選舉申報書，而不論當選、落敗或自動當選者，都需要呈交選舉申報書。此外，在選舉前後均屬敏感時期，候選人或選民若舉辦或出席一些活動或場合，又涉及提供利益或飲食娛樂，需注意有否賄選成分。截至今年8月，廉署收到70宗相關查詢，包括選舉前能否如常舉辦地區活動、向街坊派發小禮物、提供免費服務等。