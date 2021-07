憂受反起底法牽連 美媒︰Google FB Twitter去信港府威脅撤出香港

美國《華爾街日報》周一報道,Google母公司Alphabet、Facebook(FB)及Twitter上月25日去信個人資料私隱專員鍾麗玲,警告若港府決意修訂《個人資料(私隱)條例》、推行被稱為「反起底法」的條例,有關公司將停止在港服務(stop offering their services in the city)。



報道指,該信是由業界組織「亞洲互聯網聯盟」(Asia Internet Coalition)發出,上述企業有份署名。信中指有關公司關注「反起底法」條文字眼模糊,擔心他們的員工,會因用戶在網上的貼文,而面臨刑事調查及檢控風險。該信聲言,「要避免科技公司受到這些制裁的唯一方法,是停止在香港投資及提供服務」。該信並稱憂慮修例會限制言論自由,而一些分享資訊的無心行為,亦可能會惹官非,認為上述修例並無必要及與現實狀況「不相稱」。個人資料私隱專員公署向該報確認收到上述信件。發言人稱港府強烈反對修例會影響外國投資的說法,並稱修例不會影響言論自由,條例亦清楚表明罪行範圍。

政制及內地事務局5月建議修訂《私隱條例》,加入「起底」罪行,並賦予私隱專員刑事調查和檢控權力,專員亦可要求網絡公司改正「起底」貼文,違反「起底」罪行者最高可囚5年及罰款100萬元。當局目標是於本立法年度向立法會提交草案。