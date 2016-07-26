拯救地球 氣候峰會逾100國承諾 10年內停森林砍伐

聯合國氣候變化大會「COP26」在蘇格蘭格拉斯哥舉行，逾100個國家領袖周一發表共同聲明，承諾在2030年前停止砍伐及重建森林(halt and reverse deforestation)，其中包括擁有大片森林的巴西、中國、哥倫比亞、剛果民主共和國、印尼、俄羅斯和美國，政府及私人資金將投放逾190億美元(約1,482億港元)落實計劃。森林是重要的生態系統，從大氣層吸收主要溫室氣體二氧化碳，控制氣候變化。

東道主英國首相約翰遜形容這是史無前例的承諾，「我們有機會結束人類作為大自然征服者的長久歷史，取而代之成為大自然守護者。樹木被稱為「碳庫」，可儲存二氧化碳，但木材也是富價值的商品，加上農地和畜牧用地需求增加，導致不少地區尤其是發展中國家，出現非法砍伐樹林。2014年紐約森林宣言也承諾2030年前停止砍伐森林，當時有40個國家參與，但自那時起很多國家反而加速砍伐森林。非政府組織Global Witness表示，未知各國政府如何落實有關承諾，並認為政府須立法禁止公司和金融機構從事會導致砍伐森林的活動。巴西也有簽署今次協議，但在右翼總統博爾索納羅執政下，巴西在亞馬遜雨林的砍伐大幅增加。

英女王促各領袖超越政治

習近平書面致辭

暫時放下公務休息的英女王在接待會上發表預錄講話，她敦促各國領袖超越政治，展現真正的政治才能，達成果斷的氣候變化協議，她說：「我們不會永遠活著，我們這樣做不是為了自己，而是為我們的孩子、孩子的孩子……」中國國家主席習近平發表了書面致辭，強調中國堅決遏制高耗能、高排放項目盲目發展，加快推進能源綠色低碳轉型，大力發展可再生能源，規劃建設大型風電光伏基地項目。

拯救地球 氣候峰會逾100國承諾 10年內停森林砍伐