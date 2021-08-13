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搵工｜勞工處下周旺角舉行招聘會　3200空缺月薪最高1.9萬
2021-08-13
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搵工｜勞工處下周旺角舉行招聘會　3200空缺月薪最高1.9萬
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勞工處下周二及下周三在旺角麥花臣場館舉行招聘會，合共提供逾3,200個職位空缺。(資料圖片)

勞工處將於下周二(17日)至下周三(18日)，在旺角麥花臣場館內舉行開創新天地招聘會，共有約60間機構參加，合共提供逾3,200個職位空缺，當中約85%為全職空缺，大部分月薪介乎1.1萬元至1.9萬元。

62%職位毋須工作經驗

在為期兩日的招聘會，每日分別有約30間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘，提供的空缺職位包括管理見習生、註冊護士、獸醫助護、教育中心導師、文員、店務員、客戶服務主任、助理工程師、維修技工、保安員、司機、倉務員、侍應、廚師、巴士或電車車長及收銀員，當中約97%的職位空缺學歷要求為中六或以下，約62%的職位空缺毋須相關工作經驗，適合應屆畢業生申請。

招聘會上午11時至下午5時30分在旺角麥花臣場館一樓舉行(近旺角港鐵站E2出口)，費用全免，每日截止入場時間為下午5時。另外，因應新冠疫情，場內會採取適當的感染控制及人流管制措施，所有入場人士必須利用「安心出行」，或填寫個人資料表格，如欲進一步了解活動及空缺詳情，可瀏覽這個網頁

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/搵工｜勞工處下周旺角招聘會-提供3200空缺職位-280293
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