支聯會鄒幸彤等被捕 李家超：現階段不宜評論

支聯會限期前並沒有按警方國安處要求提交資料，該會副主席鄒幸彤、常委梁錦威、鄧岳君及陳多偉今早被捕。政務司長李家超在立法會回應，警方仍就案件採取執法行動，現階段不適宜評論，但他強調任何人或組織若違法，政府立場是很清晰，就是必須依法處理，他又說，警方或執法人員都會按法律依法處理及調查。

中聯辦：拘捕體現違法必究的公平正義

此外，中聯辦發聲明，發言人指香港警方依據《港區國安法》第四十三條實施細則附表5，拘捕「支聯會」副主席鄒幸彤等人，體現了違法必究的公平正義，強調香港是法治社會，任何人觸犯《港區國安法》和香港法律，都必將受到法律制裁。中聯辦堅決支持香港警方繼續對「支聯會」及其為首分子依法調查、依法處置。

國安公署：堅決支持香港警方國安處

中央駐港國安公署發言人亦指，堅決支持香港警務處國安處依據《港區國安法》，拘捕不遵守有關提交資料要求的人士，包括「支聯會」副主席鄒幸彤等，任何人觸犯《港區國安法》和香港法律都必須受到法律的制裁。

支聯會代表到警總遞交回應警務處長的公開信，重申並非外國代理人，拒絕提供有關資料，副主席鄒幸彤指警方國安處用錯法律，不能因為警方說有「合理理由相信」，就可要求支聯會做事，認為警方完全違反「自然公義的原則」，認為警方的信件本身不合法，支聯會是不需要遵從不合法的指示。

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