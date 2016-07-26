港區國安法｜支聯會拒向警方提交資料 鄒幸彤：警方信件不合法

警方國安處要求支聯會最遲今日就外國代理人一事遞交資料，支聯會一行人下午到警總遞交回應警務處長的公開信，重申拒絕提供有關資料。支聯會副主席鄒幸彤強調，支聯會並非外國代理人，又指警方國安處用錯法律，不能因為警方說有「合理理由相信」，就可要求支聯會做事，認為警方完全違反「自然公義的原則」，當中並沒有告訴支聯會警方正調查甚麼罪行、調查與支聯會有甚麼關係，以及提供有關支聯會是外國代理人的理據。鄒幸彤指警方的信件本身不合法，支聯會是不需要遵從不合法的指示。

支聯會是否公民社會組織「非特首一人說了算」

對於特首林鄭月娥在行會前表示，警方要求支聯會提交資料是依法辦事，任何人如果公開宣稱不會依法行事，都不可自稱為公民社會組織。鄒幸彤表示，公民社會是甚麼並非由政府定義，強調公民是獨立於政府體系之外，倘若要政府認同的公民社會，只能叫政府公民社會，而非真正的公民社會。另一名支聯會成員則表示，支聯會是否公民社會組織，相信香港人心裡有數，並不是特首林鄭月娥一個人說了算。

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