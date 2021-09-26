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政府下季推兩幅住宅地　 料總供應逾7000個單位
1 小時前
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黃偉綸發展局長住宅房屋問題
政府下季推兩幅住宅地　 料總供應逾7000個單位
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黃偉綸交代政府下季推出兩幅住宅地，計及市建局、私人發展及重建項目，合共提供7,110個單位供應。(蘇文傑攝)

政府公布下季賣地計劃。發展局長黃偉綸表示，在第三季(10月至12月)，政府將推出兩幅住宅地，涉及約210個單位，分別位於大埔及淺水灣，按季略增5%；至於市建局會就土瓜灣鴻福街/銀漢街項目招標，預計可建750個單位；私人發展重建方面，完成地契修訂項目有12個，合共可提供6,150個單位，換言之計及不同來源供應，下季土地總供應預料共可興建7,110個私人住宅單位，數目是近年新高。

黃偉綸又稱，總計政府本財政年度頭三季土地總供應，預計合共可興建14,430個單位，已較原定全年提供約12,900個私人單位目標，高出超過10%，而政府預計2021至2022整個財政年度的私人房屋供應，有望達到17,000伙，比原定全年約12,900個私人單位目標，則超過30%。

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政府下季推出兩幅住宅地拍賣，圖示其中一幅的大埔住宅用地。(陳奕釗攝)

無計劃本季推任何商業用地

此外，黃偉綸指政府亦計劃在來季推出一幅粉嶺的工業用地，可提供8,200平方米的總樓面面積，但無計劃在本季內推出任何商業用地。他強調當局會留意市況，適時再推售商業用地。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/政府下季推出兩幅住宅地-料-總供應7000多個單位-286777
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