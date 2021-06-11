政府突改電檢指引 馬逢國稱事前不知情

政府因應《港區國安法》修訂《電影檢查條例》檢查員指引，如影片可能構成危害國家安全的罪行，檢查員應將其評為不宜上映，有關修訂即日生效。體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國回應指事前不知情，初步接觸的業界亦不是太多人事前知悉修訂，但他精神上肯定和認同修訂有關指引，維護國家安全是市民和政府的責任，從事電影工作的業界也有責任跟從。然而，他認為政府要清晰解釋，甚至引用案例，告訴業界「例如出現咗呢啲情節就有問題」，避免業界誤墮法網。

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被問到修訂指引會否妨礙創作自由，馬逢國稱，任何法例都會限制市民權利、行為，但這是為了社會整體安全、秩序，最重要的是限制是否合理，強調電影行業為香港重要創意產業，希望業界能在開放、寬鬆氣氛下進行創作。

至於目前不少電影也有炸機場、殺警情節，日後是否不可上映，馬逢國說：「答你唔到」，指引要求審查員睇影片內容，他相信「唔係咁簡單有呢啲就唔得」。