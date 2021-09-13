政府辦外交政策講座 聶德權：公務員需了解國家發展策略

公務員事務局今日舉辦專題講座，由外交部駐香港特別行政區特派員公署副特派員楊義瑞主講，主題為「中美關係和香港未來」。公務員事務局長聶德權指，公務員作為特區政府的骨幹，需要好好了解國家發展策略與世界格局變化，以配合國家未來發展，回應國家「十四五」規劃對香港特區的新期許。

聶德權又指，國家發展進入新時代，在經濟、社會、文化、體育、科技等不同領域均取得令人驕傲的成就，在國際間的地位也與日俱增，縱然面對日趨複雜的國際環境，包括中美關係，國家一直奉行和平外交政策，堅持走和平發展道路，推動建設新型國際關係。

約400名首長級和中高級公務員出席

他續稱，隨着《香港國安法》實施和完善選舉制度的保障下，香港重回「一國兩制」的初心和正軌，進入「由亂轉治，由治及興」的新時代，在國家「十四五」規劃下，中央進一步支持香港鞏固和提升競爭優勢，打造「一帶一路」功能平台，高質量建設粵港澳大灣區，支持香港與各國各地區開展交流合作。

講座共有約400名首長級和中、高級公務員出席，當中除了政府總部的現場講座，部分參加者在北角政府合署公務員培訓處透過視像形式參與。