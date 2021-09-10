教協特別會員代表大會通過解散 會長馮偉華：不會賤賣資產

教協今日(11日)下午在銅鑼灣會址舉行特別會員大會，並以132票贊成6票反對及2票棄權，通過解散的決定。而會長馮偉華在得出結果後會見傳媒公布有關消息，同時表示會出售教協的資產，表明不會將資產賤賣。

馮偉華表示，教協經過上次修章並獲得當局核准後，今日再召開會員大會。並以大比數通過解散的議案。馮偉華指教協會開始進行解散的程序，當中包括出售有關的資產。馮指出售產之後會將資金分予會員，而若有會員不收取的話，會將相關資金捐給認可的教育基金。

司徒華教育基金亦停運作

馮偉華又承認，早前旺角的會址已得到一間上市公司接洽。馮強調，他們不會將資產賤賣，並希望透露公開透明的招標程序讓公眾知道。至於有關於教協旗下的司徒華教育基金，馮偉華表示該基金已停止運作，並且會跟隨教協解散。

對於官媒就教協解散一事，表明就算解散也會繼續追究。馮表示不作評論，並表示只能希望各人可以能夠平安。