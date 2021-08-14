教育新招 「翻轉教學」增互動性 參與度 老師：培養學生自學

傳統教學由老師先在堂上講解，課後透過功課和考試評核學生能力，模式單一且被動。「翻轉教學」將學習次序調換，學生在課前先看教學短片學習重點，課堂上再由老師帶領學生進行各種活動，加強學習的互動性和參與度，並培養學生的自學習慣。



香港中文大學與香港浸會大學合作，於2019年展開賽馬會「翻轉教學」先導計劃，以促使翻轉課堂在香港全面發展為長遠目標。過去一學年，有16間中學參與計劃，在英文科和數學科實踐翻轉教學，當中有約90位老師及1,500學生參與，昨日在中大舉行「翻轉教學個案比賽」頒獎禮。中華基督教會基智中學老師劉健豐(小圖)獲數學組冠軍，他指在翻轉教學底下學生的自主性明顯提高，成績亦有進步，過去學年中一級數學成績頭3名皆出自劉老師弟子。他又指，網課令教學時間大大縮減，進度嚴重落後，但翻轉教學打破時間和地域限制，讓學生在課前重複觀看教學影片並完成簡單練習，老師在課堂不再講解理論，改為提問及追問、講解常犯錯誤、完成高階練習以及投放更多時間照顧能力較差的同學。