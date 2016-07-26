文子星案｜上訴庭裁定越獄罪屬可引渡罪行 案件發還作交付程序

印度籍香港永久性居民文子星(Ramanjit Signh)，涉嫌在印度策劃恐怖活動及越獄，印度政府向香港法庭申請要求引渡回國受審。東區裁判法院早前裁定其中18項控罪屬可引渡罪行，但不包括越獄等罪名，印度政府提出上訴，在高院獲判勝訴，另獲准引渡與越獄相關的3項控罪，文子星不服上訴，上訴庭今日頒令指越獄罪行屬於《逃犯條例》及港印協議中可引渡的罪行，故駁回文子星的上訴，下令案件發還至東區裁判法院處理交付審判程序，以決定文子星是否應就越獄罪進行引渡。

上訴庭指，印港兩地的安排是為了有效地引渡犯下嚴重罪行的逃犯，而在兩地均屬於違法的罪行便應可引渡，他認為引渡條款中有「包底」條文。由於越獄在印港兩地均有對應的罪行，亦可處1年以上的監禁，因此屬可引渡的罪行。由於上訴庭已就法律方面作出裁決，上訴庭並下令將案件發還負責進行交付程序的法庭，以決定該三罪的表面證據是否充分至交令拘押，再等候行政長官就移交文子星一事作出決定。