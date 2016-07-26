新冠疫苗｜「即日籌」今起擴至60歲或以上者 長者讚方便 (附中心名單)

社區疫苗接種中心「即日籌」安排，今日起擴展至60歲或以上人士。「即日籌」每日上午7點45分開始在24間社區疫苗接種中心派發，先到先得，派完即止，其中東涌社區會堂和國際機場的接種中心，每日分別派發100個籌，其餘22間接種中心每日各派發200個籌。伊利沙伯體育館、鴨脷洲體育館及國際機場的疫苗接種中心，將派發「即日籌」至本月31日，香港中央圖書館的接種中心，將於10月1日遷往渣華道體育館繼續運作。

可親身取籌或家人代領

60歲或以上人士除可親身以身份證到場取籌，亦可委託家人或照顧者代領，但需出示長者身份證副本登記，兩名陪同人士可即場接種，長者接種第一劑疫苗時， 接種中心人員會告知接種第二劑的日期和時間。

有拿籌的市民表示，網上預約很麻煩，診所的預約亦經常爆滿，認為即日籌安排較方便，因此今早前來領籌打針，亦有長者指，不懂上網預約，子女告知可以領取「即日籌」打針，因此前來排隊，認為「即日籌」的安排好，不會太麻煩。

科興疫苗

⚫ 香港中央圖書館*

⚫ 官涌體育館

⚫ 九龍灣體育館

⚫ 源禾路體育館

⚫ 天暉路體育館

*香港中央圖書館社區疫苗接種中心將在10月1日搬遷往渣華道體育館，並改名為渣華道體育館社區疫苗接種中心，繼續為市民接種第二劑科興疫苗。

復必泰疫苗

⚫ 中山紀念公園體育館

⚫ 西灣河體育館

⚫ 伊利沙伯體育館#

⚫ 鴨脷洲體育館#

⚫ 曉光街體育館

⚫ 彩虹道羽毛球中心

⚫ 教育局九龍塘教育服務中心

⚫ 何文田體育館

⚫ 荔枝角公園體育館

⚫ 界限街體育館

⚫ 龍琛路體育館

⚫ 大埔墟體育館

⚫ 將軍澳體育館

⚫ 東涌社區會堂

⚫ 香港國際機場#

⚫ 林士德體育館

⚫ 荃景圍體育館

⚫ 友愛體育館

⚫ 元朗體育館

#伊利沙伯體育館、鴨脷洲體育館和香港國際機場的社區疫苗接種中心將派發「即日籌」至8月31日。

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