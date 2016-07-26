新冠疫苗｜「即日籌」明起放寬到60歲 營運機構歡迎料反應踴躍

政府明日起，將24間社區疫苗接種中心的長者「即日籌」安排，擴展至60歲或以上人士。營運將軍澳體育館疫苗接種中心的康健國際醫療集團營運總監梁國齡在電台節目表示，非常歡迎有關安排，很樂意服務更多市民，相信降低門檻後，長者會反應踴躍，可令整體接種率上升。

中心暫時未用盡每日200個「即日籌」名額

梁國齡指，中心暫時未用盡每日200個「即日籌」名額，實際只派出約100個，有空間派發更多，相信每日派發400個也無問題，希望可吸引更多長者接種疫苗。他說當局自上月29日起，為70歲或以上人士提供「即日籌」，中心特意增設櫃枱接待，為他們登記資料等，對負責接種的人員也無壓力，整體運作暢順。

預計60至69歲年齡層已有一半人打疫苗

梁國齡預計60至69歲年齡層已有約一半人接種疫苗，相信即日籌擴大服務年齡層後，反應會更踴躍一點。

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