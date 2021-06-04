新冠疫苗｜中大學者：應加強社會教育 提供誘因鼓勵市民接種

本港新冠疫苗接種計劃已展開3個月，據中大醫學院調查發現，有4分1仍未接種新冠疫苗的受訪市民，有意在未來半年內接種。中大醫學院公共衞生及基層醫療學院教授黃至生於電台節目表示，仍未打針的市民主要擔心接種後出現嚴重副作用及死亡情況、對政府建議及疫苗生產地缺乏信心等，建議政府應提供多重誘因及加強公眾教育，醫護可協助傳遞接種疫苗的正確信息，提升市民接種意欲。

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黃至生指，調查反映無單一誘因可增加接種意欲，認為要增加多重誘因，包括放寬強制隔離及社交距離措施、提供旅遊便利或疫苗假等，亦須加強公眾教育，鼓勵市民接種，近日商界有多項鼓勵措施，但不能太極端，如使用公帑作誘因。

對於新冠疫苗臨床事件評估專家委員會表示，個別死亡個案只會在與疫苗接種有潛在關聯的情況下才公布。黃至生表示，理解相關做法的原因，認為方法正確，若公布無明顯關連個案，可能造成資訊大混亂，令公眾對疫苗產生誤會，減低市民接種意欲。