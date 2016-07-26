新冠疫苗｜以色列將為長者接種第三針疫苗作加強劑

以色列將於周日開始，為60歲以上、已接種2劑新冠疫苗的民眾，打第三劑作為「加強劑」的計劃，以應對Delta變種病毒擴散的危機。

以色列疫苗顧問委員會周三(28日)建議衞生局啟動加強劑接種計劃。總理貝內特(Naftali Bennett)昨日宣布，60歲以上、超過5個月前完成兩劑接種的人士，將可接種第3劑，他呼籲所有已打2針的長者接種第三劑。總統赫爾佐格將於周五率先注射。他說，新冠疫苗安全有效，可以防止重症和死亡，新冠疫苗亦應該像流感疫苗，需要不定期接種一樣，當局將盡一切努力避免再次實施全國封鎖。

Delta令疫情反彈 單日再逾2000人確診

以色列是最早開展全面接種疫苗的國家之一，1月開始為長者接種疫苗；超過57%民眾已經完成接種。但隨著Delta變種病毒出現，疫情反彈，近期每日新增確診人數再次超越2,000人，社會有聲音要求為輍易受感染及高危人士，再次接種加強劑。

輝瑞表示，相信需要補充注射，以維持新冠疫苗的高保護力，可能最快下月初向美國申請注射加強劑的緊急授權。

相關新聞：

新冠疫苗｜以色列將為5歲至11歲高危兒童接種