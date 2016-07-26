新冠疫苗｜以色列將為5歲至11歲高危兒童接種

以色列將為5歲至11歲、患有嚴重疾病的高風險兒童接種新冠疫苗。

衞生部表示，高風險兒童是指患有嚴重慢性肺炎、癌症、免疫系統疾病，以及嚴重肥胖症等嚴重疾病的兒童群組，認為這些兒童一旦感染病毒，很容易發展成重症，他們只會接種0.1毫升，即是標準劑量的三分之一。

以色列上月開始為12歲至15歲青少年接種疫苗，本月為患有癌症及做過心臟、肺、腎移植手術等免疫系統受損的成年人提供第三劑疫苗。另外亦計劃為65歲長者接種第三劑疫苗。

以色列至今已為930萬人口中約62%接種至少一劑疫苗，約56%已完成兩劑疫苗接種。

研究：輝瑞疫苗近月預防Delta有效性減弱

以色列衞生部表示，在Delta變種病毒佔該國多數病例的這段期間，根據小規模樣本的初步發現顯示，接種兩劑輝瑞/BioNTech疫苗對降低感染風險的有效性為39%，對降低有症狀感染的有效性為40%。該衛生部說，在6月20日至7月17日的這段期間，輝瑞疫苗對避免新冠重症的有效性達91%。

以色列政府的新冠專家諮詢小組成員Nadav Davidovitch強調，這是僅根據數百起病例得出的數據，僅應視為初步數據。在預防重症、住院和死亡方面，輝瑞疫苗仍然相當有效，現時不確定有效性減弱是因為時間的推移還是變種病毒本身的問題。

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