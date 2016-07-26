新冠疫苗｜以色列防疫顧問：全民要為接種第四劑疫苗做準備

以色列從去年12月開始推行全民接種輝瑞/BioNTech疫苗，疫苗覆蓋率達八成，惟受Delta變種病毒影響，連日確診人數破萬。國家防疫顧問Salman Zarka宣布，要全民為接種第四劑疫苗做準備。

《以色列時報》報道，Salman Zarka表示，鑑於病毒已經存在，而且還會繼續下去，全民需要為第4次接種做好準備。他說，考慮到疫苗和抗體的減弱，以後可能每年注射1次，甚至每5或6個月就要再次接種，從現在開始將成為民眾的生活。但他未有進一步說明何時進行。

Salman Zarka又預料，能更有效對抗變種病毒的加強劑，今年底或明年初或許就會面世。

研究發現抗體濃度每個月下降40%

以色列總人口930萬人，從7月底開放60歲以上民眾加打第三劑，後來將年齡限制下修至12歲以上，目前確診總數已經超過111萬人，變種病毒案例佔所有新增病例一半以上。當地截至3日已有250萬人完成第三劑的注射，佔全國近四分一人口。

以色列衞生部7月間報告，現在兩劑輝瑞疫苗對Delta病毒只有39%的效力；該國另一項研究也發現，接種輝瑞疫苗的人體內，抗體濃度竟然以每個月下降40%的速度在減少，痊癒者體內抗體則是以每個月4%的速度下降，因而推測體內的抗體濃度下降太快是以色列疫情再度爆發的主要原因。

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