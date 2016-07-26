新冠疫苗｜以色列：注射第三劑輝瑞於預防感染及嚴重病徵有改善

以色列衞生部表示，60歲或以上人士注射第三針輝瑞/BioNTech新冠疫苗後，在預防感染及出現嚴重病徵有明顯改善。

衞生部指，60歲或以上年齡組別人士注射第三針10日後，預防感染的效用比只打兩針的人高四倍，防止出現嚴重病徵的效用高五至六倍。

為了減緩高傳染力的Delta變異株傳播，以色列上個月開始施打第三劑輝瑞疫苗。包括50歲以上民眾和醫療服務人員等其他族群，當地目前有約110萬人已接種第三劑疫苗。日前再宣布擴大加強劑計劃，把合資格人士降至40歲或以上，另外孕婦，教師及醫護人員年齡不足40歲亦可打第三針。

將為3歲或以上兒童進行抗體測試

另外以色列接種疫苗年齡暫時限於12歲或以上，估計有150萬學童不合資格注射，當局會在新學年開始前，為3歲或以上的兒童進行大規模抗體測試，評估有多少學童未接種疫苗、但體內已有抗體。當局指如果兒童體內有足夠抗體，即使接觸到確診者，也不須強制隔離，避免要停學。

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