新冠疫苗｜以色列調查：第三針輝瑞疫苗副作用與第二針相若或更少

以色列於本月1日開始為60歲以上人士接種第三劑輝瑞/BioNTech新冠疫苗作為「加強劑」，以應對Delta變種病毒傳播。初步調查顯示，大部分人出現的副作用，與接種第二劑的情況相似，甚至更少。

以色列最大醫療機構Clalit周日表示，已為逾24萬人接種第三針疫苗，並以問卷調查約4,500人在接種後的反應，當中有88%人在打第三針後的數天內，感覺與打第二針時「相似或更好」；有31%人報告指有一些副作用，其中24%是針口酸痛，9%反應感到疲勞，6.1%感覺不太舒服，4.3%感到頭痛，4.3%有肌肉痠痛，2.1%有關節疼痛，1.4%出現發燒，0.7%有嘔吐或腹瀉，0.1%起疹子，約0.4%人表示呼吸困難，0.3%反應心率不整或胸痛。整體1%人因出現多於一種副作用而求診。

Clalit主管： 數據來自接種者初步自我報告

Clalit主管Ran Balicer指，雖然數據來自接種者的初步自我報告，仍有助判斷第三劑的副作用，在大多數情況下與第二劑「相若」或「更少」。儘管目前還缺乏對第三劑疫苗的有效性及安全性進行長期研究，不過調查顯示現在對60歲以上長者接種疫苗是有好處的。

美國食品及藥物管理局(FDA)尚未批准接種第三針輝瑞/BioNTech疫苗作緊急使用。

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