新冠疫苗｜僅約兩成腎臟移植病人打復必泰後有抗體 藥劑師學會促補打第三針

香港醫院藥劑師學會搜集文獻分析，發現接受器官移植的病人，接種復必泰新冠疫苗後中和抗體及T-細胞水平低，建議當局盡快為他們打加強劑。

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藥劑師學會表示，有研究指打第二針復必泰疫苗13至19日後，只有22%腎臟移植病人的中和抗體IgG呈陽性反應，其抗體水平亦非常低；另有研究更指只有16.6%腎臟移植病人血清有抗體。學會亦引述研究指，部分腎臟移植病人正接受免疫抑制劑治療包括Abatacept及Belatacept，打針後產生的IgG和T-細胞水平大大減低。另外，亦有研究發現只有34.8%心臟移植病人血清有抗體。

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學會建議，政府應盡快為已打兩針疫苗的器官移植病人作IgG和T-細胞水平測驗，以了解產生抗體的功效，並安排腎臟移植病人接種第三劑加強劑。