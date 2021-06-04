新冠疫苗｜台感謝日本贈疫苗 國台辦：安全高效大陸疫苗才有效防疫

日本向台灣捐贈的124萬劑新冠疫苗已運抵，台灣當局表示由衷感謝。國台辦表示，當前只有接受安全高效的大陸疫苗才能有效防疫。

由日本捐贈予台灣的124萬劑阿斯利康新冠疫苗下午抵達台北桃園機場。日本外相茂木敏充指，今次是基於雙方的友好關係，作出捐贈疫苗的決定，希望這批疫苗能有助台灣，防止疫情進一步擴散。在台北，總統府發言人表示，蔡英文總統感謝美國政府伸出援手，對於正在對抗新一波疫情挑戰的台灣而言，確實感到溫暖，期盼台美雙方在既有的良好基礎上持續深化合作，共同為全球防疫貢獻力量。

國台辦發言人馬曉光表示，民進黨當局仍然把政治操弄置於民眾生命健康安全之上，又指台灣疫情爆發以來，大陸多次表示願意盡最大努力幫助台胞盡快應對疫情，願意提供被世衛納入全球緊急使用清單的大陸新冠疫苗，但民進黨當局橫加阻撓，導致染疫人數和死亡人數節節攀升。他指台灣民眾都明白當前只有接受安全高效數量充足的大陸疫苗，才能有效抵禦病毒侵襲。

台灣增加472宗新冠病毒本土確診個案，當中133宗屬追加病例，另外再多21人死亡。