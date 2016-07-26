新冠疫苗｜單日多四千人打第一針 聶德權鼓勵長者打針

本港的新冠疫苗接種計劃至今展開第227日，政府公布今日(10日)共有 4,257人接種第一劑疫苗，科興疫苗佔 1,108人、復必泰疫苗佔 3,149人；第二劑就有 14,246人接種，包括3,593針科興和 10,653針復必泰。至今本港累計453.5萬人已接種最少一針，佔適齡接種人口67.3%，已打兩針的就有428.4萬人，佔適齡人口63.6%。此外，前日和昨日沒有由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案。

聶德權訪北區長者疫苗講座

公務員事務局長聶德權今日到粉嶺聯和墟社區會堂，出席北區長者疫苗講座及接種活動，為長者打氣並鼓勵他們透過健康講座，了解接種疫苗的重要性及盡快接種。他指，活動共有約210名居民參與，他們可選擇即場接種科興疫苗，或獲安排往龍琛路體育館社區疫苗接種中心接種復必泰。

高血壓六旬漢即場諮詢

聶德權又在其社交專頁引述參加者分享，指83歲黎婆婆患有坐骨神經痛，故拖延至今才來諮詢醫生並接種，62歲標叔則本身有高血壓及腎病，得悉今日有一站式服務遂專程到來，經諮詢後便放心打針。此外，他提到近日本港錄得涉及變異病毒株兼源頭未明的本地個案，認為這正正顯示接種疫苗的重要性，減低感染後患重症及死亡的機會。

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