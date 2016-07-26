新冠疫苗｜接種中心擬運作至9月底 曾祈殷：政府應考慮延長開放

政府早前表示，社區疫苗接種中心將運作至9月底。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在電台節目表示，近日預約接種新冠疫苗情況理想，認為政府應考慮延長社區接種中心的開放期限，繼續服務市民。

有數字顯示，本港65歲或以上長者的接種率不足25%。曾祈殷指，本港長者接種率仍然偏低，或與長者接收資訊情況不理想、行動不便或不懂得上網預約有關，認為除了容許長者毋須預約到接種中心打針外，亦可在長者接種率較低的地區，加強外展接種等服務。他又指社區疫苗接種中心的預約情況雖然踴躍，但有部分時段相對有空間，當局正研究可否為長者提供「即日籌」服務。

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有報道指，一名曾在新加坡接種2劑莫德納疫苗的人，在香港再接種2劑復必泰，曾祈殷指，本港應研究電子針卡能否加入外國接種的疫苗，亦可要求接種者，在聲明中申報無在其他地方接種過任何品牌的疫苗，讓他們知道不可以重覆接種2款疫苗。

