疫苗優惠｜新地逾千萬元大抽獎谷針 每日送你iPhone12

為響應政府鼓勵市民接種新冠疫苗，新鴻基地產(新地)宣布推出總值超過1,000萬港元的疫苗大抽奬，在今年7月及8月連續62日，所有完成接種兩劑疫苗、年滿18歲的香港永久性居民均可登記參加，每日送出92份獎品，得獎幸運兒將超過5,700人。此外，新地員工可在辦公時間接種疫苗，而接種當日及翌日都可獲得假期休息，集團亦會為總部員工安排外展接種服務。

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該逾1,000萬元大抽獎，將分為公眾及員工兩部分，各佔一半獎品名額。在公眾抽獎部分，每日送出包括一部iPhone12手機，連5G 100GB月費計劃、10份價值2,000元的集團旗下酒店宅度假住宿套票，以及價值1,000元的一田購物現金券等(見下文)。新地指，集團大部分酒店均會參與，包括香港麗思卡爾頓酒店、香港W酒店、帝苑酒店和帝京酒店等，詳細名單將稍後公布。

其他獎品還包括15份「新地商場」綜合會員計劃The Point by SHKP的37.5萬積分、10份價值1,000元的旗下酒店餐飲現金劵等。

公眾抽獎獎品：

iPhone12一部連SmarTone 5G 100GB一年月費計劃｜每日1部

集團旗下酒店的宅度假住宿套票(價值2,000元)｜每日10份

「新地商場」綜合會員計劃The Point by SHKP 375,000積分｜每日15份

集團旗下酒店的餐飲現金劵(價值1,000元)｜每日10份

一田購物現金劵(價值1,000元)｜每日10份