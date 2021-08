新冠疫苗|新西蘭女子心肌炎死亡 當局承認與輝瑞疫苗有關

新西蘭一名女子在接種輝瑞新冠肺炎疫苗後死亡,是當地涉及輝瑞疫苗的首個死亡案例。當地衛生部周一表示,事主在接種後出現心肌炎(myocarditis),當地監察疫苗安全的獨立小組CV-ISMB檢視後,認為其心肌炎可能與疫苗有關(the myocarditis was probably due to vaccination)。

針後副作用心肌炎 多見於年輕男士

心肌炎是輝瑞疫苗已知的罕見副作用,出現症狀以年輕男性為主。當局未有透露女死者年齡,並稱「同時有其他醫療問題出現,可能影響了疫苗接種結果」,但未透露詳情。當局強調,接種輝瑞疫苗的好處,仍然遠高於風險。目前新西蘭已接種逾330萬劑輝瑞疫苗。輝瑞稱重視事件,會監察及收集相關資訊,並通報各地監管部門。

相關新聞︰變種病毒|Delta將過氣?南非驚見新變種 突變次數稱霸 傳力恐大增 已殺入中英