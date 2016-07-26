新冠疫苗｜日本66人過敏獲醫療補助 據報再發現疫苗含異物

日本放送協會(NHK)報道，在神奈川縣鎌倉市一間疫苗接種中心，醫護人員稀釋一瓶輝瑞/BioNTech疫苗時，發現有約1毫米大的白色異物。有關疫苗已經停用，但同一批次的其他疫苗，由於經目測後未有發現異物，鎌倉市決定繼續使用。輝瑞表示，將調查今次事件。

日本上月亦發現莫德納疫苗的含有異物，停用部分批次的莫德納疫苗。莫德納調查後表示，疫苗有機會是在西班牙工廠製造時受到污染。

厚生勞動省：不能排除症狀與疫苗接種有因果關係

日本截至目前已向66名在注射新冠疫苗後出現過敏性反應等症狀的民眾給予醫療費等補助金。

日媒消息指出，日本厚生勞動省13日決定，就37名在接種新冠肺炎疫苗後出現急性過敏性反應等症狀，並提出申請救濟的民眾，將給予醫療費等補助金。報道指，這37人均為女性，年齡介於21至87歲。不過厚生勞動省未有透露他們接種哪一種疫苗。

報道又指，這37人當中，有6人出現急性過敏性反應、19人出現過敏性反應、12人出現疑似過敏性反應。厚生勞動省為此召開由專家組成的審查委員會，並根據醫療證明和症狀的發展，最終決定這37人的症狀，不能排除與疫苗接種有因果關係，因此將給予他們醫療費及醫療補助，每月3.5萬至3.7萬日圓，折合約2,450至2,600港元。這37人是第二批獲得醫療補助的民眾，第一批共有29人。

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