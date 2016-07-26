新冠疫苗｜林鄭稱抗體非愈高愈巴閉 何栢良：冇理由愈低愈好

特首林鄭月娥上周接受傳媒專訪時，提到自己第三針仍會選擇打科興疫苗，更揚言「抗體唔係愈高就一定愈巴閉」，隨即引來多位專家質疑。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，不會對林鄭的個人意見作出回應，但揶揄「除咗佢自己，其他人唔會明」。但他指，預防感染新冠肺炎需要有足夠抗體，「抗體梗係愈高愈好，冇理由愈低愈好」。

第三針續打科興「唔穩陣」

何栢良今日(8日)於商台節目指，科學研究證明抗體與預防感染及預防重症有一定關係，而且內地及海外評估疫苗成效，均以量度抗體水平作為關鍵指標。他續指，本地研究顯示首兩針打科興者，第三針「溝針」接種復必泰，對抗Delta變種病毒的中和抗體水平「百分百達標」，但照打科興則「唔穩陣」，大比例不達標，因此政府專家委員會亦明確建議第三針打復必泰。

何栢良指，預防感染新冠肺炎需要有足夠抗體，若接種後抗體水平「普普通通」，過一段時間後抗體水平便會大跌，並重申「抗體梗係愈高愈好，冇理由愈低愈好」，認為替代中和抗體水平最少須達六成以上才足夠。

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