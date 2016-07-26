新冠疫苗｜梁子超：7成接種率也未必能建免疫屏障

本港過去一日共約5.5萬人接種新冠疫苗，以及約3.5萬人預約接種。呼吸系統專科醫生梁子超在電台節目表示，按照近日預約接種首劑新冠疫苗的情況推算，本港應可在9月底前達到7成接種率，但他指疫苗對變種病毒的保護力降低，即使接種率達7成，也未必足以建立穩妥的免疫屏障。

梁子超指，本港接種疫苗人士的年齡分布不平均，30歲至60歲在職人口，超過一半人打針；但70歲以上長者卻只有約1成人打針，若情況不能迅速改善，將拖慢本港日後的疫苗接種速度，亦可能在院舍或醫院等高風險地方，造成局部爆發。他認為所有高危人士，包括長者及根期病患者，要盡可能接種疫苗，以減低感染後的入院及死亡風險。

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梁子超又指，東京奧運選手村出現確診個案是意料中事，因為疫情仍在全球多地爆發，疫苗保護率亦不是百分百，但認為只要做好賽前檢測及限制觀眾入場等感染控制措施，疫情爆發風險應不大。他指這類國際活動有如「大混缸」，若未做好控制措施，有機會出現大傳播或雙重感染變種病毒，亦有可能令病毒進一步變異。