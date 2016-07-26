新冠疫苗｜法國3000名未接種醫護被停職 有醫護絕食抗議

法國衛生部長維蘭表示，當地約3,000名醫護人員因為沒有在限期前接種新冠疫苗而停職，人數較預期少。

他接受傳媒訪問時指，大部分被停職人員屬支援職系，他強調法國共有270萬名醫護人員，事件不會影響醫療服務。他又透露，有數十名醫護人員因不願接種疫苗，已經提出辭呈。

公共衞生局的統計顯示，法國目前約有12%的醫院工作人員及和6%的私人診所醫生仍未接種疫苗。

有醫護人員不滿強逼接種絕食抗議

《路透社》報道，一名在南法城市尼斯隸屬公立醫院體系的消防安全官Thierry Paysant，在當地的聖蓬修道院(Saint-Pons abbey)外搭起帳篷展開絕食，抗議政府以停職強逼醫護人員接種疫苗。

Thierry Paysant指，他並非反對接種疫苗，而是不滿人民被迫施打，否則可能飯碗不保，形容這是粗暴強制的手段，令人意難平。

總統馬克龍7月對包括醫院、養護中心和消防單位職員下最後通牒，要求須在9月15日前至少接種一劑疫苗，否則將遭到停職。

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