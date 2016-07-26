新冠疫苗｜盧寵茂：港大深圳醫院已為逾7000居粵港人打針 對國藥需求較大

港大深圳醫院院長盧寵茂於電台節目表示，內地新冠疫苗供應充足，而港大深圳醫院目前專門為港澳台及外籍人士接種疫苗，自4月13日起已為居住廣東省港人接種7,318劑疫苗，佔該院整體接種人數54%，而外籍人士則佔約兩成。他又指，居粵港人對國藥疫苗需求較大。

盧寵茂指，由於內地要求接種站每日要疫苗「清零」，以避免浪費，故只會預早一天向接種點供應翌日的疫苗，而供應點則需按有關供應量，開放網上預約系統，讓公眾預約翌日的名額。他又指，目前深圳提供3款疫苗，包括國藥、科興及上月獲內地批准緊急使用的「康泰」疫苗，而國藥最受港人歡迎，但由於接種點每日只能提供一款牌子的疫苗，如市民欲選擇另一款疫苗，便需要耐心等待。

他又指，目前不少人開始要打第二針，故該院已預留九成名額予接種第二針的人士。目前每日為約800人接種疫苗，將於本周內增至1,000人，長遠期望增至每日2,000個名額。