Am730
Am730
Am730
Am730
News
新冠疫苗｜福奇料5至11歲兒童下月可接種
2 小時前
#Hashtags
新冠疫苗美國福奇商會
新冠疫苗｜福奇料5至11歲兒童下月可接種
news-images
福奇料5至11歲兒童下月可接種；商會憂員工寧被解僱拒打針。(資料圖片)

美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇表示，預料最快下月上旬，美國的5至11歲兒童可以接種新冠疫苗。

美國食品藥物管理(FDA)的科學家早前表示，輝瑞/BioNTech新冠疫苗，對5至11歲兒童的好處大於風險，局方一個專家委員會周二(26日)將開會，預料會批出緊急使用授權。美國疾控中心(CDC)的專家小組下星期開會，討論是否將新冠疫苗接種擴展至兒童。福奇表示，如果一切順利，在11月初或第二星期，就可以為5至11歲兒童接種。

輝瑞日前公布的研究指，新冠疫苗對5至11歲兒童的保護率有91%。美國疾控中心總監瓦倫斯基就指，疾控中心正接獨數以萬計的兒科醫生、診所、藥房等，以配合當局一旦批准可為兒童接種，可立即啟動接種計劃。

商會：大量員工聖誕節前或遭解僱

美國早前要求所有聯邦政府及相關的承包商，所有員工均需在12月8日前完成接種新冠肺炎疫苗。綜合外電報道，代表接近600萬名勞工的美國全國批發商協會認為，此措施或導致大量員工或在聖誕節前的兩個星期被解僱。

商會的成員包括雜貨商、木材、花店、啤酒、葡萄酒和各種其他分銷商。該會行政總裁Eric Hoplin認為，上述後果將會是災難性的。雖然會內的企業均支持員工接種疫苗，但仍然有一些員工因不同原因，仍拒絕接種疫苗。他指，這些工人不少亦「直接且明確地」告訴僱主，如果需要接種疫苗，他們寧願被解僱。

正值年尾消費旺季，供應鏈將面臨更大的壓力，勞動力市場將會緊張，商會料替補人手更是非常困難。

相關新聞：

新冠疫苗｜美國食藥局准莫德納強生為加強劑並允溝針

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠疫苗｜福奇料5至11歲兒童下月可接種-商會憂員工寧被解僱拒打針-290038
#Hashtags
新冠疫苗美國福奇商會
Am730

梵蒂岡據報被北京要求與台斷交 處中美角力之間左右為難

搗最大宗出口管制藥物案　海關檢值5500萬元壯陽藥等拘5人 (更新)

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
梵蒂岡據報被北京要求與台斷交 處中美角力之間左右為難
Am730
Am730
搗最大宗出口管制藥物案　海關檢值5500萬元壯陽藥等拘5人 (更新)
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多