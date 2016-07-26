新冠疫苗｜福奇料5至11歲兒童下月可接種

美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇表示，預料最快下月上旬，美國的5至11歲兒童可以接種新冠疫苗。

美國食品藥物管理(FDA)的科學家早前表示，輝瑞/BioNTech新冠疫苗，對5至11歲兒童的好處大於風險，局方一個專家委員會周二(26日)將開會，預料會批出緊急使用授權。美國疾控中心(CDC)的專家小組下星期開會，討論是否將新冠疫苗接種擴展至兒童。福奇表示，如果一切順利，在11月初或第二星期，就可以為5至11歲兒童接種。

輝瑞日前公布的研究指，新冠疫苗對5至11歲兒童的保護率有91%。美國疾控中心總監瓦倫斯基就指，疾控中心正接獨數以萬計的兒科醫生、診所、藥房等，以配合當局一旦批准可為兒童接種，可立即啟動接種計劃。

商會：大量員工聖誕節前或遭解僱

美國早前要求所有聯邦政府及相關的承包商，所有員工均需在12月8日前完成接種新冠肺炎疫苗。綜合外電報道，代表接近600萬名勞工的美國全國批發商協會認為，此措施或導致大量員工或在聖誕節前的兩個星期被解僱。

商會的成員包括雜貨商、木材、花店、啤酒、葡萄酒和各種其他分銷商。該會行政總裁Eric Hoplin認為，上述後果將會是災難性的。雖然會內的企業均支持員工接種疫苗，但仍然有一些員工因不同原因，仍拒絕接種疫苗。他指，這些工人不少亦「直接且明確地」告訴僱主，如果需要接種疫苗，他們寧願被解僱。

正值年尾消費旺季，供應鏈將面臨更大的壓力，勞動力市場將會緊張，商會料替補人手更是非常困難。

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