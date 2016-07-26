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新冠疫苗｜美國食藥局准莫德納強生為加強劑並允溝針
1 小時前
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新冠疫苗美國第三針加強劑莫德納疫苗強生疫苗
新冠疫苗｜美國食藥局准莫德納強生為加強劑並允溝針
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美國食藥局准莫德納強生為加強劑並允溝針。(資料圖片)

美國食品及藥物管理局(FDA)批准莫德納(Moderna)和強生新冠疫苗的加強劑，同時批准民眾可以選擇3種已得到授權的疫苗，即輝瑞/BioNTech、強生及莫德納，以「溝針」方式接種加強劑。

FDA的聲明表示，授權使用這兩種疫苗的加強劑，能持續預防新冠病毒，數據亦表明，部分已完成接種疫苗的民眾，疫苗的效力隨時間而減低。已完成接種兩劑莫德納疫苗的65歲以上民眾及高風險群組人士，可以接種第三劑莫德納疫苗。而已接種一劑強生疫苗超過兩個月的18歲及以上民眾亦可接種第二劑疫苗。局方同時批准民眾在接種加強劑時可以選擇使用其他疫苗。

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FDA指數據顯示溝針對成年人安全。(資料圖片)

FDA指數據顯示溝針對成年人安全

FDA引述一份由美國國家衛生研究院有關混合疫苗的研究數據，在458名進行溝針的人士中，原本接種強生疫苗的人士，在接種輝瑞/BioNTech或莫德納加強劑之後，產生更強的免疫反應。數據顯示，混合接種不同藥廠的新冠疫苗，對成年人是安全的。

美國疾控中心(CDC)的顧問委員會將在周四(21日)開會，決定建議哪些群組可以接種莫德納及強生疫苗加強劑，隨後疾控中心主任會作出最後決定。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠疫苗｜美國食藥局准莫德納強生為加強劑並允溝針-289576
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