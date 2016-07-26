新冠疫苗｜紐約州七成人已接種 撤銷所有防疫措施

美國紐約州長科莫(Andrew Cuomo)宣布，撤銷州政府公布的所有防疫措施。紐約州逾70%民眾已經接種至少一劑新冠疫苗。紐約州取消的防疫措施包括強制佩戴口罩，以及針對商界實施的限制等。

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科莫形容，撤銷防疫措施是重要里程碑，但紐約州仍會繼續努力，以戰勝疫情，他鼓勵民眾接種疫苗，又稱部分由美國疾控中心(CDC)負責頒布的防疫指引仍然有效。紐約市在星期二晚會舉行煙花匯演，表揚抗疫前線工作人員。

未接種疫苗人士在室內場所要戴口罩

科莫指，逾七成民眾接種至少一劑新冠疫苗，意味生活可以回復正常，宣布即時取消商店的防疫限制措施，包括毋須再為進入的顧客量體溫或監察顧客有否出現感染病徵，餐廳每張檯之間不用相隔2 米，亦無人數上限，不過，身處公共交通工具、學校、醫院及大型體育場館等的民眾仍要戴口罩，未接種疫苗人士在室內場所亦要戴口罩。

自美國爆發新冠疫情，紐約州一度是疫情重災區，至今累計逾216萬宗確診，逾5.3萬人死亡，在過去 7 天，每日平均新增確診約430宗，是疫情以來最低記錄。