新冠疫苗｜美國向全球分享首批2500萬劑

美國公布向全球發放新冠疫苗的細節，首批2,500萬劑，有1900萬劑透過世衞全球新冠疫苗保障機制(COVAX)分發，餘下600萬劑新冠疫苗將直接給疫情嚴峻國家與其他合作夥伴和鄰國。國家安全顧問沙利文表示，捐贈疫苗不要求回報，期望有助紓緩全球疫情。

美國總統拜登上月宣布，會在本月底前與全球分享8,000萬劑疫苗，他周四在白宮網站發聲明，透露首批2,500萬劑疫苗的去向。其中四分之三、即約1,900萬劑疫苗，會透過COVAX分發，當中大約600萬劑會分配給拉丁美洲與加勒比海地區，約700萬劑會分給包括台灣在內的南亞和東南亞地區，約500萬劑會分發到非洲國家。餘下大約600萬劑、即四分一疫苗將直接給疫情嚴峻國家與其他合作夥伴和鄰國，包括加拿大、墨西哥、印度與南韓等，最快周四可以送出。

美國國家安全顧問沙利文表示，不會就捐出疫苗要求回報，沒附加任何條件，不像其他國家提供疫苗時所做的，這些疫苗都是免費贈予這些國家(或地區)，純為改善公共衞生情況，在疫情中出一分力。