新冠疫苗｜美國防部強制所有軍人接種疫苗

美國受Delta新冠變種病毒影響持續升溫，美國國防部宣布，強制所有軍人在下月中前必須接種疫苗。

美國目前有超過100萬軍人和30萬國防部文職人員接種了兩劑疫苗，接種比率約五成，與全國的接種率相若。美國國防部周一表示，由於具高度傳染性的Delta變種病毒正在全球蔓延，所以有必要加強軍方人員對病毒的保護力，國防部已尋求總統拜登同意，強制所有軍人在下月15日前接種疫苗注射。

由於新冠疫苗暫時只獲批緊急使用，強制軍人接種的要求須獲總統拜登特別批准、或疫苗獲食品藥物監管局批准全面使用，才能生效。國防部發言人表示，如果疫苗未能於短期內獲批全面使用，會在9月中前尋求拜登批准。

白宮發聲明稱會配合國防部時間表

白宮發聲明，指拜登非常支持有關做法，會配合美國國防部部長奧斯汀的時間表，相信可以確保軍人健康，保護他們的家人，並準備好隨時派駐到其他地區執行任務。

另外，美國加州三藩市政府上月要求在監獄或其他高風險環境中工作的市政府僱員，必須要在9月15日之前接種疫苗，否則可能會失去工作。三藩市120名警察發表聯合聲明，表示如果政府強制他們接種新冠疫苗，他們將會辭職或者提前退休以示抗議。

美國確診個案創6個月以來新高

Delta變種病毒引發的疫情，持續在美國擴散，當地確診及入院人數，創6個月以來新高，連續3日全美單日新增約10萬宗確診個案，比上星期增加35%；入院率增加40%，死亡人數就上升18%。其中以路易斯安那州、佛羅里達州和阿肯色州情況最嚴重。

疾控中心建議民眾避免前往法國，以色列，泰國及冰島旅遊，因為有關國家的染病人數高企。

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