Am730
Am730
Am730
Am730
News
新冠疫苗｜聶德權：國泰逾8成駐港機組人員已打至少一針
2 小時前
#Hashtags
新冠疫苗聶德權國泰駐港機組
新冠疫苗｜聶德權：國泰逾8成駐港機組人員已打至少一針
news-images
聶德權指國泰逾8成駐港機組人員已接種至少一劑新冠疫苗。(聶德權@FB)
 news-images
聶德權呼籲未接種的航空界從業員盡快接種，護己護人，也為香港建立保護屏障，維持香港國際航空樞紐的競爭力。(聶德權@FB)

公務員事務局長聶德權及運輸及房屋局長陳帆，今日中午到國泰城，視察為國泰員工提供的新冠疫苗外展接種服務。聶德權表示，與國泰航空行政總裁鄧健榮、顧客及商務總裁林紹波，了解約160名職員接種情況，指國泰現時已有逾8成駐港機組人員接種至少一劑疫苗。

聶德權在社交媒體Facebook發文，指今日有工程人員、醫療部門人員及清潔工友等齊來接種。有清潔工友表示家人早已接種，也有工友表示平日上班非常早，無時間接種，今次在公司非常方便，於是與幾位同事來接種。

相關新聞：新冠疫苗｜接種中心擬運作至9月底　曾祈殷：政府應考慮延長開放

疫情至今，市民最期待再通關及起飛外遊，而航空業扮演著重要的角色，是與其他城市及外界接觸的第一關，又指要保護自己、保護家人、外防輸入，接種疫苗是最有效的方法，呼籲未接種的航空界從業員盡快接種，護己護人，也為香港建立保護屏障，維持香港國際航空樞紐的競爭力。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠疫苗｜聶德權：國泰逾8成駐港機組人員已打至少一針-276458
#Hashtags
新冠疫苗聶德權國泰駐港機組
Am730

內蒙古暴雨致兩水庫決堤 道路橋樑沖毀

政府研竹篙灣檢疫中心設票站　供隔離人士投票

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
內蒙古暴雨致兩水庫決堤 道路橋樑沖毀
Am730
Am730
政府研竹篙灣檢疫中心設票站　供隔離人士投票
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多