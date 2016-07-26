新冠疫苗｜聶德權：國泰逾8成駐港機組人員已打至少一針

公務員事務局長聶德權及運輸及房屋局長陳帆，今日中午到國泰城，視察為國泰員工提供的新冠疫苗外展接種服務。聶德權表示，與國泰航空行政總裁鄧健榮、顧客及商務總裁林紹波，了解約160名職員接種情況，指國泰現時已有逾8成駐港機組人員接種至少一劑疫苗。

聶德權在社交媒體Facebook發文，指今日有工程人員、醫療部門人員及清潔工友等齊來接種。有清潔工友表示家人早已接種，也有工友表示平日上班非常早，無時間接種，今次在公司非常方便，於是與幾位同事來接種。

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疫情至今，市民最期待再通關及起飛外遊，而航空業扮演著重要的角色，是與其他城市及外界接觸的第一關，又指要保護自己、保護家人、外防輸入，接種疫苗是最有效的方法，呼籲未接種的航空界從業員盡快接種，護己護人，也為香港建立保護屏障，維持香港國際航空樞紐的競爭力。