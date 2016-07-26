新冠疫苗｜英國據報將為部分國民接種第三針疫苗

英國當局據報會從下月初起，向3,200萬英國人提供輝瑞疫苗的第三針作為「加強劑」。

英國《每日電訊報》報道，當局憂慮疫苗功效可能開始下降，計劃在9月第一個星期開始，向3,200萬英國人提供輝瑞疫苗的第三針疫苗，屆時50歲以上成年人，以及免疫抑制人士都會受惠，預料每周會接種250萬劑，若果計劃順利進行，12月初或前完成。當局又預計屆時將有多達2,000間藥房參加「加強劑」接種計劃，以便國民保健服務的工作人員，可以專注照顧不斷增加的患者。

報道：第三針「加強劑」或會「溝針」

報道又指，如果這些民眾本身打的是兩劑阿斯利康(AstraZeneca)疫苗，今年秋天會獲接種輝瑞/BioNTech或莫德納(Moderna)疫苗作「加強劑」。

在英國進行的「加強劑」試驗顯示，已接種兩劑阿斯利康疫苗的人，如果打不同種類的疫苗作為「加強劑」，或會產生更強的免疫反應。 有報道指，當局打算在接種年度流感針的時候，一次過為這些民眾接種第三針疫苗，但最後會取決於接種委員會的建議，以及針對的「加強劑」疫苗試驗結果。

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