新冠疫苗｜英格蘭12至15歲人士下周起可接種

英國宣布，英格蘭下周起將為12至15歲年齡組別注射新冠疫苗。而首相約翰遜周二將公布冬季防疫措施，據報將宣布為全國50歲以上人士注射疫苗加強劑，但不會再「封城」。

英格蘭、蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭地區的首席醫療官建議為所有12至15歲兒童接種第一劑輝瑞/BioNTech疫苗。英國疫苗大臣扎哈維(Nadhim Zahawi)周一宣布，接受政府醫療官的建議，下周起為英格蘭所有12至15歲兒童及青少年接種新冠疫苗，涉及約300萬人。當局表示，兒童及青少年須先得到家長同意才能打針；但若家長與子女意見分歧，而子女被認為有能力自決，便可作最終決定。

接種疫苗減低新冠病毒學校傳播

英格蘭首席醫療官惠蒂(Chris Whitty)形容這是一個困難的決定，他指出新冠疫苗雖然不是靈丹妙藥，但仍是應對疫情的重要及有效工具，考慮到這個年齡組別兒童的健康及成長利益，認為應該為他們接種第一劑疫苗，減低新冠病毒在學校的傳播，避免學生的教育因疫情而中斷。

英國現時只為16歲或以上人士注射疫苗，有近九成可接種疫苗人士已打了最少一劑疫苗。英國疫苗接種和免疫聯合委員會早前建議應該為12至15歲有潛在健康風險兒童注射疫苗，但就認為注射疫苗對健康兒童的好處並不明顯。

約翰遜將宣布為50歲以上人士注射加強劑

英國首相約翰遜將於周二公布冬季防疫措施，據報其中一項措施是擴大接種疫苗計劃，為50歲以上人士注射加強劑，加強劑主要會使用輝瑞疫苗，而接種加強劑的人，須完成兩針注射最少6個月。

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