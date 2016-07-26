新冠疫苗｜英研究：接種疫苗減低染Delta風險五至六成

英國有研究顯示，完成接種新冠疫苗的人士，感染Delta變種新冠病毒的風險會大減50%至60%，包括無症狀感染。

英國倫敦帝國學院公布這項名為「React-1」的調查，研究人員檢視近10萬人的檢測樣本，發現在6月24日至7月12日之間，英國第三波疫情是由Delta變種病毒所引發，接種疫苗者不受感染的防護力從一個月前的64%降至49%，疫苗對避免病毒出現症狀的防護力降至59%，低於先前的83%。當中未接種疫苗人士的感染率為1.21%，較已接種疫苗人士的 0.4%高出2倍。

研究人員指，已打針的人士即使受到感染，體內的平均病毒載量亦較少，把病毒傳染給其他人的風險亦較低，認為雖然疫苗雖然未能百分百有效免疫，但仍然可以提供良好保護。

研究：年輕人是導致近期疫情加速傳播主因

研究又發現，英國自6月底至7月中旬期間，新增個案中50%都是5歲至24歲的兒童和年輕人，但這個年齡層只佔英國總人口25%，顯示年輕人是導致近期病毒加速傳播的主因。

英國傳媒報道，政府的專家委員會將建議，為所有16至17歲青少年接種疫苗，為9月新學年作準備。

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