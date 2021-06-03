新冠疫苗｜許樹昌聯同歐美專家發文 倡東奧為所有參與者打疫苗

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌，聯同英美法等多國專家，在《傳染病國際期刊》發表文章，指日本新冠肺炎疫情反覆，政府應確保參與東京奧運的所有選手及工作人員都接種新冠疫苗，得到全面免疫，否則不應舉辦。

有關文章指，目前疫情大流行未結束，只處於中段，當前公共衛生問題並非日本控制疫情的狀況，而是在東京奧運會期間及之後，運動員及其他參與者在本地及全球的傳播風險。

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文章又指，奧運期間有多達10萬名來自世界各地的遊客入境日本，不排除部分人感染已知或未知的變種病毒，奧運比賽場地外的傳播是不可避免的，例如今年1月底在埃及開羅舉行的男子世界手球錦標賽，尤其運動員共用酒店房間及設施是高風險區域，團隊成員因檢測呈陽性而被隔離。文章認為，日本必須引入先決條件，為所有運動員、工作人員、媒體及觀眾接種疫苗，降低疫情傳播風險，並繼續實施感染控制及檢疫措施。

東京奧運會現在定於今年7月23日在東京開幕，距離開幕尚餘不足2個月，日本國內反對聲音仍然高漲。根據《日經新聞》最新民調顯示，超過6成受訪者要求取消奧運或再延遲奧運會，只有近3成半受訪者支持如期舉行。