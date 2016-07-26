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新冠疫苗｜輝瑞尋求當局准民眾打第三針 福奇：言之尚早
2 小時前
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新冠疫苗｜輝瑞尋求當局准民眾打第三針 福奇：言之尚早
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輝瑞尋求當局准民眾打第三針新冠疫苗，福奇認為言之尚早。(資料圖片)

美國輝瑞藥廠表示，正尋求當局批准，讓完成接種兩劑疫苗的民眾注射第三針。美國食品藥品監督管理局(FDA)和疾控中心(CDC)發聲明，認為現階段沒有需要。

相關新聞：新冠疫苗｜防Delta變種毒株 以色列為免疫較弱民眾打第3劑輝瑞

輝瑞公司表示，周一會與美國食品及藥物管理局及其他衛生部門高級官員開會，討論申請批准注射第三針事宜。輝瑞和BioNTech早前指數據顯示，已完成接種兩劑疫苗的人士應該在12個月之內再注射第三針加強劑，以確保體內有足夠抗體。

福奇：需要更多數據  有關建議言之尚早

美國食藥局和疾控中心發表聯合聲明，認為現階段沒有需要為民眾注射第三針疫苗。

白宮新冠疫情首席顧問福奇在一個電視台訪問中表示，目前的臨床測試和實驗室數據尚未正式顯示出有急切需要，讓完成接種兩劑輝瑞/BioNTech、莫德納(Moderna)疫苗或一劑強生疫苗的國民注射加強劑，目前仍需要更多數據，才能作出正式決定。他不排除批准注射第三針的可能，但認為有關建議目前仍言之尚早。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠疫苗｜輝瑞尋求當局准民眾打第三針-福奇：言之尚早-275451
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