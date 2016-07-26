新冠疫苗｜輝瑞尋求美國食藥局准為5至11歲兒童接種

美國輝瑞藥廠表示，已要求美國美國食品及藥物管理局(FDA)批准為5至11歲兒童接種輝瑞/BioNTech新冠疫苗。

輝瑞藥廠周四(7日)宣布，已向美國食品和藥物管理局提交申請5歲至11歲兒童使用新冠疫苗的緊急授權。

藥廠早前進行了臨床測試，向2,268名5歲至11歲兒童注射10微克輝瑞/BioNTech疫苗、即較現時劑量少三分之二，結果顯示，兒童在接種第二劑後產生的抗體水平，跟青少年及年輕成人產生的一樣高，而出現的短暫副作用亦與青少年相若，包括手臂酸痛和發燒等，證明減少劑量對兒童安全及能起保護作用。

FDA：倘獲批准料數周內為兒童注射

美國食品及藥物管理局專家組會在本月26日開會討論，是否建議讓該年齡層兒童接種輝瑞/BioNTech疫苗。

代理局長Janet Woodcock表示，以往很多關於兒童疫苗的經驗表明，對兒童使用疫苗時，可能需要不同的劑量或不同成分。如果當局批准，預料可在數周內為這批兒童注射疫苗。

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