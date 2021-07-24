新冠疫苗｜院舍員工七日一檢 羅致光：非逼員工打針

政府上星期收緊安老院舍員工強制檢測至每七日一檢，勞工及福利局局長羅致光在一個電台節目中表示，是從科學角度考慮，並非為逼員工打針。

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羅致光指，從科學角度考慮，新冠病毒發病平均日數是5至6日，若是變種病毒，更會減至3至4日，相隔7日檢測一次已屬太耐。他說，今日已接種兩針的安老院舍員工已有約三成，只剩下約七成人，本來10日做，現時變7日，影響減少了，又更容易做到，當繼續接種疫苗，實際上最安全減到五日一檢都可以，他強調並非強逼員工打針，而是保障自己以及被照顧者。

已更新醫務人員指引 長者曾接種流感針可接種疫苗

羅致光又提到，當局最初向長者或其家人發出有關接種疫苗的訊息偏向謹慎，所以願意接種的人數較少，現時已更新醫務人員的指引，包括提到長者以往有接種流感針就可以接種疫苗，相信醫務人員或長者都會較易明白。他又表示，希望透過外展接種服務，提升長者的接種率。