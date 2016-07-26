新冠疫苗｜鬥快加針！以色列「超前部署」 準備為國民打第4針
14 小時前
新冠疫苗｜鬥快加針！以色列「超前部署」 準備為國民打第4針
當多國仍在猶豫應否及何時為民眾「加針」，接種第3劑新冠肺炎疫苗之際，以色列已作「超前部署」，著手準備為國民打第4針。
以國衛生部高層艾希(Nachman Ash)周日接受當地電台訪問時，表示當局正在確保有足夠疫苗，供國民打第四針時使用，「我們不知道甚麼時候開始(再加針)，我希望不會在6個月之內……希望第三針的效力可更持久」。
以色列280萬人已打第三劑疫苗
以色列採用輝瑞/BioNTech疫苗，當地約905萬人口中，約700萬人合資格接種疫苗，目前約有280萬人接種了三針、270萬人接種了兩針、50萬人接種了一針，合資格又未接種者約有100萬人。
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新冠疫苗｜鬥快加針！以色列「超前部署」 準備為國民打第4針
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