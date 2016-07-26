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新冠肺炎｜免費流動採樣站明起只服務特定群組
36 分前
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新型肺炎強制檢測深喉唾液樣本鼻腔和咽喉合併拭子樣本社區檢測中心流動採樣站新冠肺炎
新冠肺炎｜免費流動採樣站明起只服務特定群組
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東涌北公園等3個流動採樣站，明起只會服務特定群組，不再開放予所有市民。(資料圖片)

現時免費向全港市民服務的3個流動採樣站，明日(4日)起將只服務須接受強制檢測的人士，包括餐飲業務員工及第599F章的表列處所員工，有關採樣站位於黃大仙廣場、荃灣沙咀道遊樂場及東涌北公園。

政府今晚(3日)表示，全港各區明日共有30個社區檢測中心及流動採樣站，為特定人士提供免費服務，包括須接受強制檢測的人士、持「安心出行」潛在感染通知、收到衞生防護中心電話短訊通知提醒盡快進行檢測的人士，他們可在社區檢測中心或服務對象適用的流動採樣站，接受免費檢測。

海濱南岸6座明日要強檢

除鰂魚涌太古城金殿台唐宮閣附近、紅磡海濱南岸第6座旁空地的流動採樣站外，其餘均開放予所有須接受強制檢測的人士。至於一般市民及4類即將要打針或自費檢測的群組，明日起若要進行鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測，就要到社區檢測中心付費進行。當局又指，紅磡海濱南岸第6座曾有感染變種病毒的患者居住過，大廈相關指明人士要在衞生署公布有關確診個案後的第3、7、12及19日進行強制檢測，包括明日。

4類人要打針或自費檢測

港府昨日(2日)宣布，所有公務員及政府僱員、醫院管理局員工、安老及殘疾人士院舍員工和所有中學、小學、幼兒園、幼稚園和特殊學校員工，將必須接種新冠疫苗，否則須自費定期進行鼻腔和咽喉合併拭子樣本病毒檢測。食物及衞生局上月曾表示，特定群組中未完成接種疫苗或因健康原因不宜打針的人士，可在社區檢測中心享免費檢測服務至上月31日，惟當局其後未有公布有關群組的最新安排。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜免費流動採樣站明起只服務特定群組-278740
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