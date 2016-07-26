新冠肺炎｜免費流動採樣站明起只服務特定群組

現時免費向全港市民服務的3個流動採樣站，明日(4日)起將只服務須接受強制檢測的人士，包括餐飲業務員工及第599F章的表列處所員工，有關採樣站位於黃大仙廣場、荃灣沙咀道遊樂場及東涌北公園。

政府今晚(3日)表示，全港各區明日共有30個社區檢測中心及流動採樣站，為特定人士提供免費服務，包括須接受強制檢測的人士、持「安心出行」潛在感染通知、收到衞生防護中心電話短訊通知提醒盡快進行檢測的人士，他們可在社區檢測中心或服務對象適用的流動採樣站，接受免費檢測。

海濱南岸6座明日要強檢

除鰂魚涌太古城金殿台唐宮閣附近、紅磡海濱南岸第6座旁空地的流動採樣站外，其餘均開放予所有須接受強制檢測的人士。至於一般市民及4類即將要打針或自費檢測的群組，明日起若要進行鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測，就要到社區檢測中心付費進行。當局又指，紅磡海濱南岸第6座曾有感染變種病毒的患者居住過，大廈相關指明人士要在衞生署公布有關確診個案後的第3、7、12及19日進行強制檢測，包括明日。

4類人要打針或自費檢測

港府昨日(2日)宣布，所有公務員及政府僱員、醫院管理局員工、安老及殘疾人士院舍員工和所有中學、小學、幼兒園、幼稚園和特殊學校員工，將必須接種新冠疫苗，否則須自費定期進行鼻腔和咽喉合併拭子樣本病毒檢測。食物及衞生局上月曾表示，特定群組中未完成接種疫苗或因健康原因不宜打針的人士，可在社區檢測中心享免費檢測服務至上月31日，惟當局其後未有公布有關群組的最新安排。

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