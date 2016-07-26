新冠肺炎｜回港易相關個案最少7宗 兩男赴滬日才確診

澳門再度爆疫，感染變種病毒12歲女童曾前往西安交流，同房的13歲女同學前日(2日)經「回港易」計劃返港，獲豁免14天強制檢疫，過去兩天她曾到訪本港多個地方，有關地方納入強檢名單。「回港易」自去年11月24日推出，至今最少有7名港人染疫與「回港易」相關，包括5宗在港確診、2宗屬輸出個案，分別前往上海及日本東京後確診。

首宗回港易相關個案屬「歌舞群組」

首宗個案是去年12月2日確診的65歲男子(#6383)，於「回港易」推出翌日抵港，經衛生署衛生防護中心調查發現，該名男子是本地感染，屬於「歌舞群組」，並不是感染後回港。

至今年3月初，本港更出現感染源頭與「回港易」相關的群組，合共造成4人染疫。28歲男子於2月17日經「回港易」由深圳來港，至27日飛往上海後確診，期間居住坑口蔚藍灣畔第3座，曾到訪尖沙咀海港城等地方購物，以及兩次前往香港科技大學，感染該校68歲榮休男教授(#11030)，而該名榮休教授兩個密切接觸者(#11055、#11056)其後確診。

46歲女乘高鐵抵深圳經回港易返港

46歲女子(#11701)於4月中確診，同月初由福建乘搭高鐵前往深圳灣後，經「回港易」返港，在確診前在荃灣西如心酒店擔任房務員，期間曾入住該酒店的住客需要隔離檢疫。另外，上月底衛生署衛生防護中心接獲通報，45歲男子經「回港易」返港後前往日本東京，並在當地確診，懷疑是被其居日家人傳染，但患者潛伏期內在香港到過的地方，包括尖沙咀龍堡國際等地方需要納入強檢。

7宗與「回港易」相關個案：

⚫ 65歲男子(#6383)，去年12月1日確診，本地感染屬「歌舞群組」，去年11月25日抵港，

⚫ 28歲男子，2月28日上海確診，2月17日抵港，2月27日飛往上海

⚫ 68歲科大榮休男教授(#11030)，3月2日確診，曾與上海確診男會面

⚫ 32歲初創公司男職員(#11056)，3月4日確診，為科大榮休男教授同事

⚫ 74歲男子(#11055)，3月4日確診，曾與科大榮休男教授共膳

⚫ 46歲酒店女房務員(#11701)，4月20日確診，4月5日抵港

⚫ 45歲男子，7月29日於日本東京確診，6月29日抵港，7月7日飛往東京

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