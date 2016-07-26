新冠肺炎｜國泰航空完成首項點到點全程數碼健康通行證測試

國泰航空持續推動數碼健康通行證的可行性，並於本月較早前使用TheCommonsProject的CommonPass應用程式，由自願參與的顧客於往來香港及新加坡的兩班航班完成測試。顧客採用以新冠病毒檢測和疫苗接種紀錄建立的數碼健康通行證，可免卻眾多國際旅遊的煩擾，得以更方便及安心出行。

國泰航空是首家在點到點及往返旅程中試用CommonPass處理檢測和疫苗接種紀錄的航空公司，同時也是亞太區首家航空公司，讓顧客於測試中使用其官方疫苗接種紀錄，建立數碼健康通行證。

讓乘客無需在出遊時攜帶繁多的紙本紀錄

自願參與測試的乘客使用個人的疫苗接種紀錄，以及或出境前的快速PCR核酸檢測紀錄，透過CommonPass應用程式建立數碼健康通行證。顧客乘搭7月6日由香港前往新加坡的國泰航空CX691航班，使用了香港特區政府的電子針卡二維碼(由「智方便」應用程式產生)。顧客於本月15日，乘搭由新加坡飛往香港的CX690航班，則使用了新加坡的HealthCert PCR核酸檢測紀錄CommonPass應用程式根據旅客的行程及各地旅遊限制，驗證其檢測或疫苗接種紀錄，並建立數碼健康通行證，顯示他們是否符合有關出入境規定。

乘客的初步回應表示，CommonPass易於安裝及使用，而大部分參加者均表示他們樂意在未來使用數碼健康通行證。數碼健康通行證的長遠目標，是讓一眾乘客無需在出遊時攜帶繁多的紙本紀錄。