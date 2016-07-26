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新冠肺炎｜大部分社交距離措施延長兩周　放寬健身中心4人以上課堂限制
8 小時前
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新冠肺炎｜大部分社交距離措施延長兩周　放寬健身中心4人以上課堂限制
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政府放寬健身中心4人以上課堂限制。(資料圖片)

現行社交距離措施將於明日屆滿，政府公布延長大部分措施14天，至9月29日為止，並就健身中心新增一項「疫苗氣泡」安排，放寬4人以上的訓練小組或課堂參加者之間的距離限制。

當局公布，讓超過4人的訓練小組或課堂可在下列情況下進行：
⚫ 所有身處進行有關訓練小組或課堂房間內的員工均已完成接種疫苗
⚫ 每個分組不多4四人，分組間相距至少1.5米或設有某種形式的隔板
⚫ 所有身處房間的人士在任何時間均一直佩戴口罩 (包括運動時)
⚫ 在進行訓練或課堂時，教練停留在固定位置，並與其他身處房間的人士相距至少1.5米；教練如因健康原因而未能接種疫苗，須定期接受檢測

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜大部分社交距離措施延長兩周　放寬健身中心4人以上課堂限制-284759
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