新冠肺炎｜本港新增3宗輸入個案 印傭抵港前曾打一針

衞生署衞生防護中心公布，截至今日(28日)0時0分，中心正調查3宗新增新型肺炎確診個案，至今本港個案累計11,921宗，包括11,920宗確診個案和1宗疑似個案。新增個案均為輸入個案，包括兩女一男，年齡介乎19至47歲，全數均有病徵及帶有L452R變異病毒株：

⚫ #11919：19歲女子，上周日(20日)乘搭英國航空BA31航班由英國抵港，上周五(25日)在新蒲崗香港九龍貝爾特酒店檢疫期間病發

⚫ #11920：47歲女外傭，上周日乘搭加魯達印尼航空GA876航班由印尼抵港，上周六(26日)於油麻地紅茶館酒店檢疫期間病發；本月3日曾在印尼接種首劑新冠疫苗

⚫ #11921：20歲男子，昨日(27日)乘搭國泰航空CX288航班由納米比亞抵港，同日病發

當局今日暫錄得少於5宗初步確診，此外政府今日宣布，由於社區檢測中心及流動採樣站早上曾因惡劣天氣而關閉，就6月26日及6月27日公布的強制檢測公告，相關檢測限期會順延一天。詳情可登入連結。

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本港新冠肺炎疫情反覆，昨日新增6宗確診個案，其中1宗屬本地關連個案，屬早前帶有變種病毒的機場男地勤，在大埔新達廣場兼職的女同事，同樣帶有變種病毒株。政府昨晚7時10分起，將女子居住的大埔中心第10座列為「受限區域」，至今早約6時半，完成強制檢測行動，隨後進行執法行動，發現有1人未進行強制檢測，已向他發出強制檢測令。截至今日凌晨1時，約390名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。